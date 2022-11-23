حذر فريد الغامدي، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، من استخدام الحبة السوداء كقطرات أو بخاخ للأنف أو استنشاقها لأنها تزيد من تهيج الأغشية المخاطية والتهاب الشعب الهوائية.

وأضاف أنه يمكن استخدام هذه الحبة كزيت يضاف للأطعمة، أو تناولها بالفم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أنه يجب ألا تتجاوز الكمية التي يتم تناولها 1 أو 2 جرام من المادة الفعالة بالحبة السوداء يوميا، مشددا على استخدامها بشكل معقول دون الإفراط فيها

وأشارت إلى أن من أفضل العلاجات للحساسية وتهيج الأنف والجيوب الأنفية البعض عن المثيرات البيئية مثل الدخان أو الغبار، واستخدام الماء والملح كبخاخات للأنف، والتوجه للطبيب لاتخاذ العلاج المناسب.

وأكد أن بعض الدراسات طورت مستحضر دوائي ذات قاعدة كحولية كقطرات للأنف يقلل تهيج الشعب الهوائية والأغشية المخاطية، لكنها قد تسبب سيولة الدم ونزيف الدم بالأنف وجفاف الأنف، مضيفا أن الإفراط في تناولها يسبب ألام المعدة والإسهال.

حقيقة فوائد الحبة السوداء في علاج حساسية الأنف والجيوب الأنفية مع د. فريد الغامدي – استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة@frg22881#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/eWrnCRt5dX — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 23, 2022

د. فريد الغامدي : استخدام الحبة السوداء بتحويلها إلى مستحضر دوائي ذات قاعدة كحولية كقطرات للأنف يقلل تهيج الشعب الهوائية والأغشية المخاطية، لكنها قد تسبب سيولة الدم ونزيف الدم بالأنف @frg22881#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/z9DGE0KPqY — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 23, 2022

د. فريد الغامدي – استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة: هذه أفضل العلاجات للحساسية وتهيج الأنف والجيوب الأنفية @frg22881#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TdkaMYXka0 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 23, 2022

د. فريد الغامدي – استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة: كمية الاستخدام ومدته للحبة السوداء هي التي تحدد الضرر الناتج عنها @frg22881#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Xgv77jj6sD — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 23, 2022