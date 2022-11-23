قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة في مصر، إدراج 10 أشخاص على قوائم الإرهاب، بينهم 6 سيدات.

وذكر القرار أنه في الطلب رقم 11 لسنة 2022، تم إدارج المتهمين لمدة 5 سنوات في القضية رقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وجاء في القائمة 6 سيدات بينهن شقيقتان، بالإضافة إلى وجود 4 رجال في أول القائمة.

وبين الأسماء التي شملها القرار : عائشة خيرت الشاطر، هدى عبد المنعم محمد حسين أحمد، محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد، هاجر خالد، أشرف رفعت عبد الحميد، المعتصم بالله محمد، إبراهيم رمضان، عبد الرحيم محمد، إبراهيم السيد محمد، فكرى محمد فكرى، محمد أبو هريرة، سها سلامة.