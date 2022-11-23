وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة نستله للاستثمار في قطاع صناعات الأغذية، لإنشاء مصنع متطور بأحدث التقنيات، ومركز للبحث والتطوير وأول حاضنة أعمال لنستله في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكاديمية تعليمية لبناء القدرات وتطوير الكوادر السعودية.

وأكدت الخطة الاستراتيجية بين وزارة الاستثمار ونستله ستساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات المحلية والابتكار في الصناعات الغذائية.

وأضاف أن هذه الخطة ستساهم في خلق فرص عمل تتماشى مع رؤية السعودية 2030، وستستثمر نستله 7 مليارات ريال في المملكة على مدى 10 سنوات باستثمار أولي قدره 375 مليون ريال.