انضمت انجلترا للاتحاد الدنماركي لكرة القدم بتهديدها بالانسحاب أيضا من “فيفا” بسبب منع اللاعبين من وضع شارة المثليين في مباريات كأس العالم قطر 2022.

وذكرت تقارير أن إنجلترا قد تنسحب من فيفا مع الدنمارك بسبب خلاف حول شارة المثليين في كأس العالم في قطر.

وأوضحت التقارير أن رئيس الاتحاد الدنماركي مولر، زعم أن المناقشات جارية بشأن الانسحاب الشامل من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب الطريقة التي تعامل بها مجلس الإدارة مع حملة OneLove في كأس العالم.

وذكر مولر بأنه من المحتمل إجراء محادثات مع جميع أعضاء الفيفا الأوروبيين البالغ عددهم 55 لمعرفة ما إذا كان أي شخص يرغب في اتخاذ إجراء جماعي.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أعلن موقفه من ارتداء قادة المنتخبات المشاركة في منافسات كأس العالم 2022، لشارة دعم المثليين، وحذر فيه قادة المنتخبات من ارتداء الشارة المذكورة.