قال أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد في جامعة الإمام، محمد مكني، ارتفاع حجم التمويل الاستهلاكي في نهاية عام 2021 بحوالي 17%؜، وذلك بحسب ما صدر عن البنك المركزي.

وأكد أنه من المفترض ألا يلجأ الفرد إلى الديون والقروض لكونها ستصبح التزامات طويلة الأمد، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

وأضاف أن البعض قد لا يشعر في البداية مع القروض بأن هناك التزامات لكن بعد شهر أو شهرين سيبدأ الاستقطاع وسيشعر الفرد بعبء الالتزامات.