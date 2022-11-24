تخطى منتخب بلجيكا، نظيره الكندي، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة، بكأس العالم “قطر 2022”.

وفي الدقيقة 11 تصدى تيبو كورتوا، لركلة جزاء تصدى لها ألفونسو ديفيز، ليحافظ على شباكه نظيفة.

وتمكن ميتشي باتشواي من تسجيل الهدف الأول للمنتخب البلجيكي، في الدقيقة 44، بعدما تلقى تمريرة طولية وضعها بقوة على يسار حارس كندا.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب بلجيكا جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب كرواتيا في المركز الثاني، وبنفس الرصيد يتواجد المنتخب المغربي في المركز الثالث، ويتذيل منتخب كندا ترتيب المجموعة بدون نقاط.