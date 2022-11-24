تحدث وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن عرض تنظيم كأس العالم 2030، قائلا إنه ليس لدينا عرض لتنظيم كأس العالم 2030.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أنه يركز على ملفي استضافة المملكة لكأس آسيا للرجال 2027 وللسيدات 2025.

وأشار وزير الرياضة:”فزنا أيضا بعرض استضافة الألعاب الآسيوية في عام 2030، مبينا:”ينصب تركيزنا الكامل على كيفية تجهيز الملاعب وكيفية تجهيز البنية التحتية لاستضافة هذين الحدثين”.

وتابع:”لا أعلم شيء عن خطط كريستيانو رونالدو المستقبلية، ودورينا قوي ولدينا 7 لاعبين أجانب ونلعب في أعلى المستويات”.

فيديو | #وزير_الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لـ CNN: لا أعلم شيء عن خطط كريستيانو رونالدو المستقبلية، ودورينا قوي ولدينا 7 لاعبين أجانب ونلعب في أعلى المستويات #كأس_العالم_FIFA#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/1drf9DRu0G — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 23, 2022