قررت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة اليوم الخميس 30 / 4 / 1444 هـ في جميع مدارس جدة و رابغ وخليص.

وأوضحت إدارة تعليم جدة: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول الحالة المطرية المتوقعة اليوم الخميس 30 / 4 / 1444هـ، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات”.

وأعلنت أيضًا ‏تأجيل اختبارات اليوم الخميس 30 / 4 / 144 هـ في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، على أن يتم إجراء الاختبارات يوم الخميس 14 / 5 / 1444 هـ من الفصل الدراسي الثاني، وتؤدى ضمن اليوم الدراسي.