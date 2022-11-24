وجه الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، نصيحة للزوجات، قائلا:”لا تكتمين في قلبك أمور حصلت من زوجك فسرتيها تفسير غير مريح وخذتي على خاطرك ؛ بل صارحي زوجك واستوضحي منه فربما لم يكن يقصد مافهمتيه”.
وأشار عبدالله السلمان:”تفاهم مع زوجتك في كل أموركم ومن ذلك إجراءات متابعة حملها وهل ترغب في مرافقتك لها أثناء زياراتها الدورية للإطمئنان على الجنين وترتيبات الولادة ومابعدها”.
وتابع:”هل تتوقع هي منك زيارات متكررة أثناء النفاس واسم المولود وغير ذلك من التفاصيل”.
بعدين بعدين خلي هذه موضوع النصائح لبعدين شويتين
نحن في أول الشهر يعني مع صرف الرواتب
ما نحتاج تي نصائح