وجه الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، نصيحة للزوجات، قائلا:”لا تكتمين في قلبك أمور حصلت من زوجك فسرتيها تفسير غير مريح وخذتي على خاطرك ؛ بل صارحي زوجك واستوضحي منه فربما لم يكن يقصد مافهمتيه”.

وأشار عبدالله السلمان:”تفاهم مع زوجتك في كل أموركم ومن ذلك إجراءات متابعة حملها وهل ترغب في مرافقتك لها أثناء زياراتها الدورية للإطمئنان على الجنين وترتيبات الولادة ومابعدها”.

وتابع:”هل تتوقع هي منك زيارات متكررة أثناء النفاس واسم المولود وغير ذلك من التفاصيل”.