وجه المحلل السياسي أحمد الفراج رسالة للمنتخب الأرجنتيني بعد الهزيمة أمام المنتخب السعودي.

وقال أحمد الفراج:”هذه عليكم وليست لكم أيها الرفاق الأرجنتينيين.. الأرجنتين المرشحة لكأس العالم ومعها أفضل لاعبي العالم بقيادة ميسي يشتكي ويلطم معلقيها ومغرديه من أن الحكم لم يحتسب لهم هدف تسلل أمام المملكة: هذا انتصار آخر للمملكة!”.

يذكر أن المنتخب السعودي فاز على المنتخب الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف واحد، في المواجهة الّتي جمعت الفريقين على أرضية استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة كأس العالم 2022.