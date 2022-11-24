أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر ديسمبر، و في حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ ” 11 ديسمبر”.
وأشار برنامج حساب المواطن:”لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: portal.ca.gov.sa”.
اللهم ارفع عن عبادك الضيق والحنق والضيم والعوز وأجعلهم في الشتاء دافئين ولفواتير الكهرباء مؤدين ولبنزين السيارة مستعدين وللإيجارررررررر من الدافعين وعن مصحات الاستشفاء بعدين ولا تجعل بينهم ولا منهم أحدا من المنتحرين ولا الملحدين وأجعلهم جميعا من الشاكرين الصابرين المحتسبين