أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر ديسمبر، و في حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ ” 11 ديسمبر”.

وأشار برنامج حساب المواطن:”لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦portal.ca.gov.sa‎⁩”.