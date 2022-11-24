ألقت قناة TVP الرياضية البولندية، الضوء على المباراة المرتقبة أمام المنتخب السعودي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم فيفا قطر 2022.

وأوضحت القناة في تقرير، أن المنتخب السعودي سيدخل المباراة محرومًا من ظهيره الأيسر ياسر الشهراني، الذي قدم مباراة كبيرة أمام الأرجنتين.

وأشار التقرير إلى أن غياب الشهراني سيتسبب في أزمة للمدرب “هيرفي رينارد” إذ سيمنح غيابه فرصة للظهير الأيمن للمنتخب البولندي ماتي كاش لكي يتحرر هجوميًا على عكس الشكل الذي ظهر به أمام المكسيك حيث كانت له مهام دفاعية رئيسية حرمته من التحرر الهجومي، مبينا أن وجود ثنائي خط وسط دفاعي سيساهم في تلك الخطة من خلال سرعة استعادة الكرة وإرسالها للظهيرين لا سيما الظهير الأيمن.

يذكر أن ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان يحتضن المباراة عند الرابعة من عصر السبت المقبل، ويحتاج المنتخب السعودي للفوز من أجل العبور رسميًا إلى ثمن النهائي.