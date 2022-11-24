أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تعد رابع أكبر منتج عالمي للبتروكيماويات.

وقال وزير الطاقة:” المملكة تمتلك كذلك جميع المقومات اللازمة لتنمية هذا القطاع بشكل أكبر مستقبلاً.

وأضاف” منظومة الطاقة من جانبها تعمل على تخفيف الاستخدام الأمثل للمواد الهيدروكربونية حيث أطلقت برامج إزاحة الوقود السائل “.