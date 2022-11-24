أوضح أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد في جامعة الإمام محمد مكني أن حجم التمويل الاستهلاكي ارتفع في نهاية عام 2021 بحوالي 17%؜.

وقال مكني :” في فترة ٢١ كنا نعرف أن أسعار الفائدة في هذه الفترة تلامس الصفر فكانت تغري المستهلك في أخذ القروض، أما اليوم أصبح الأمر عبئ علينا لأنه دين في النهاية”

وأضاف مكني :” من المفترض ألا نلجأ إلى الديون والقروض بسبب التزاماتها لأنه سيكون التزام طويل الأمد والأمر سيكون سئ وغير مناسب”.