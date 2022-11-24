أكد‬⁩ خالد المطرفي، مراسل قناة الإخبارية، أن الحالة المطرية في جدة مستمرة والرياح شديدة وباردة.

وقال المطرفي في حديثه “لبرنامج اليوم ” المُذاع على القناة الإخبارية:” أن درجة الحرارة وصلت إلى 25 درجة مئوية”، مُشيرًا إلى إعاقة حركة السيارات والصورة الجوية السيئة الناتجة عن غزارة الأمطار.

وأضاف:” الجميع اليوم خرج للاستمتاع بهذه الأجواء”، لافتًا أن هناك انذار من مركز الأرصاد برفع درجة الحالة.

وتابع:” هناك سحب تتكون على البحر الأحمر وشاطئ البحر الأحمر”، مؤكدًا أن الأمطار غزيرة خاصة في جدة، والسحب تغطي السماء.