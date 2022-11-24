أكد خالد المطرفي، مراسل قناة الإخبارية، أن الحالة المطرية في جدة مستمرة والرياح شديدة وباردة.
وقال المطرفي في حديثه “لبرنامج اليوم ” المُذاع على القناة الإخبارية:” أن درجة الحرارة وصلت إلى 25 درجة مئوية”، مُشيرًا إلى إعاقة حركة السيارات والصورة الجوية السيئة الناتجة عن غزارة الأمطار.
وأضاف:” الجميع اليوم خرج للاستمتاع بهذه الأجواء”، لافتًا أن هناك انذار من مركز الأرصاد برفع درجة الحالة.
وتابع:” هناك سحب تتكون على البحر الأحمر وشاطئ البحر الأحمر”، مؤكدًا أن الأمطار غزيرة خاصة في جدة، والسحب تغطي السماء.
فيديو | مراسل #الإخبارية "خالد المطرفي" من جدة: الحالة المطرية مستمرة والرياح شديدة وباردة#برنامج_اليوم#جدة_الآن pic.twitter.com/rkv3kUeXFh
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 24, 2022
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