نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو لطائرة الإخلاء الطبية التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع الجوي، التي نقلت لاعب المنتخب الوطني، ياسر الشهراني أمس الأربعاء من الدوحة إلى الرياض.

وأظهر المقطع لحظة وصول الطائرة، ونقل اللاعب وسط فريق طبي؛ لمتابعة حالته الصحية والتأكد من سلامته، واستكمال علاجه، ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

ويتواجد ياسر الشهراني حاليًا في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، حيث أجرى أمس الأربعاء عملية جراحية في غدة البنكرياس تكللت بالنجاح.

يُذكر أن الشهراني تعرض لضربة هائلة بالركبة على وجهه إثر اصطدام مرعب غير مقصود مع مواطنه حارس المرمى محمد العويس في مباراة المنتخب الوطني والأرجنتين.