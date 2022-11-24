على الرغم من أن سرطان البنكرياس من الأمراض التي لا تظهر أعراضه في المراحل المبكرة، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي يمكن أن تتنبأ بالإصابة به.

و هناك 8 أعراض يمكن أن تعتبر مؤشرا على الإصابة بسرطان البنكرياس وهي:

آلام في منطقة البطن أو الظهر

حيث يعاني حوالي 70 % من المصابين بسرطان البنكرياس عادة من آلام في منطقة البطن أو الظهر وفقاً لمؤسسة “أبحاث السرطان” البريطانية.

فقدان الوزن غير المبرر

قد يكون فقدان الوزن بشكل كبير إشارة للإصابة بسرطان البنكرياس، حيث ان الذين يتم تشخيص إصابتهم بسرطان البنكرياس، قد يكونوا فقدوا قبل اكتشاف المرض لديهم ما لا يقل عن 10 في المئة من وزنهم.

مرض السكري

يربط أخصائيون بين تشخيص الإصابة بسرطان البنكرياس واكتشاف السكري لدى المرضى.

حكة جلدية

قد يعاني المصابون بسرطان البنكرياس من الحكة، وذلك نظرا لزيادة الأملاح الصفراوية في مجرى الدم.

مشاكل في الأمعاء

يسبب انسداد قناة البنكرياس مشاكل في الأمعاء ينجم عنها إسهال وتبدل في لون البراز وأوجاع بمنطقة البطن.

حمى وشعور بالبرد

إذا كنت تعاني من ارتفاع بحرارة جسمك من حين لآخر، وإحساس بالبرد بشكل دائم، فعليك أخذ استشارة طبية، إذ أن ذلك قد يكون مؤشرا على الإصابة بسرطان البنكرياس.

عسر الهضم

يعتبر عسر الهضم مؤشرا على الإصابة بسرطان البنكرياس في حال استمرار المشكلة.