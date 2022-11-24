وثق مقطع فيديو لسيارات تسبح في المياه من شدة الأمطار الغزيرة التي تشهدها جدة الآن.

وأظهر المقطع السيارات وهي عائمة في المياة من كثافتها وعمقها، وأخرى غطتها مياه الأمطار، وسمع في الفيديو صوت رجل وهو يقول :” يا الله السيارات تسبح في المياة.”

كما بيّن مقطع آخر صناديق المهملات وهي عائمة في المياه، من شدة هطول الأمطار.

والجدير بالذكر أن مركز الأرصاد الجوية حذّر صباح اليوم

من أمطار غزيرة على شمال جدة والأجزاء الشرقية والوسطى من المحافظة، ودعا لتوخي الحيطة والحذر وعدم ملاحقة الأمطار.