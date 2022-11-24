تحدث الشاب عقيل الدسوقي، عن هواية تصميمه مجسمات لطائرات وآليات حربية لها أحداث تاريخية عالمية.

وقال “الدسوقي” في حديثه على قناة “العربية السعودية “: أنه بدأ في هواية تصميم مجسمات الطائرات منذ أكثر من 18 سنة، لافتًا أنها كانت وراثة عن الوالد. ”

وأضاف:” أنه أحب رؤية تفاصيل الطائرات أمامه كل يوم، فأحب أن يكون مختلف عن الجميع، فصمم طائرات حقيقية مصغرة .”

وأشار إلى أن هناك نموذج لأحداث قديمة تعود لعام 1984 حيث أن هناك طيارون سعوديون أسقطوا طائرات معادية إيرانية، لافتًا أنه نفذ نموذج لنفس الطائرة بنفس الرقم والحمولة التي كانت عليها .

وتابع:” أن ذلك كان شرف كبير له، أن يصمم طائرة كانت لها أحداث قوية جدًا لمملكتنا الحبيبة والدفاع عنها.”