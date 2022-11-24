تحدث جبران الفيفي – مدرب بناء الشخصية والأسرة عن التكنيك الخاص بقاعدة “90/10″ للتعامل مع الظروف ولتغيير حياة الفرد للأفضل.
وقال الفيفي :” القاعدة تقول أن الظروف المحيطة وما يفعله الآخرون بك وماتفعله الحياة بك يمثل ١٠٪ وال ٩٠٪ الآخرون بيدك أنت تستطيع تفعل ما تشاء بهم”.
وأضاف ” أما الظروف الأخرى فهي تركز على ردود الأفعال، لذلك القاعدة الأخرى تقول لا يهم ما يحدث لك المهم كيف تفسره”.
#صباح_السعودية | جبران الفيفي – مدرب بناء الشخصية والأسرة: اتبع قاعدة "90/10" للتعامل مع الظروف وستتغير حياتك للأفضل 👌. @abojori_alfaify #قناة_السعودية pic.twitter.com/pJZMJWzHdw
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 24, 2022
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