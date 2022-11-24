تحدث جبران الفيفي – مدرب بناء الشخصية والأسرة عن التكنيك الخاص بقاعدة “90/10″ للتعامل مع الظروف ولتغيير حياة الفرد للأفضل.

وقال الفيفي :” القاعدة تقول أن الظروف المحيطة وما يفعله الآخرون بك وماتفعله الحياة بك يمثل ١٠٪ وال ٩٠٪ الآخرون بيدك أنت تستطيع تفعل ما تشاء بهم”.

وأضاف ” أما الظروف الأخرى فهي تركز على ردود الأفعال، لذلك القاعدة الأخرى تقول لا يهم ما يحدث لك المهم كيف تفسره”.