أكد الكاتب الصحفي، جاسر الجاسر، أن انتصار المنتخب الوطني على الأرجنتين سيكون له آثار إيجابية على مختلف القطاعات.

وقال جاسر الجاسر، خلال برنامج “الموقف” عبر قناة “السعودية”، أن الرياضة قوة ناعمة والمملكة حققت خلال الساعات الأخيرة بسبب فوز الأخضر على الأرجنتين دعاية وترويج كان سيتكلف مبالغ ضخمة؛ حيث يساعد ذلك على الترويج للسياحة.

وأشار “الجاسر” إلى أن المملكة تملك كافة المقومات، وتريد تحويلها من ساكنة إلى متحركة، مضيفًا أن المملكة ليست مادة انتخابية للسياسيين الأمريكيين.