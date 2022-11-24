نوهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الخميس، بأنه تم تحويل حركة طريق (مكة -جدة) السريع في كلا الاتجاهين، وتحديدًا قبل كوبري مدينة الملك عبدالعزيز الطبية – الحرس الوطني بسبب السيول المنقولة.

وأوضحت قوات أمن الطرق، بأنه جاري العمل على تسيير وإعادة توجيه المركبات ومعالجة الطريق بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأصدرت تنويهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (الشعيبة ، جدة) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا تأمل الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وكان المختص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، قد صرح أن هناك أمطار غزيرة على شمال جدة والأجزاء الشرقية والوسطى من المحافظة ومن المتوقع أن تزداد خلال الأوقات القادمة.