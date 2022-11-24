انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بفتاة خطفت الأضواء أثناء مباراة المنتخب التونسي ونظيره الدنماركي، ضمن منافسات كأس العالم، على الرغم من تواجد آلاف المشجعين على المدرجات.

وصوّبت عدسات الكاميرات نحو فتاة تونسية كانت تشاهد المباراة مرتدية قميص بلادها وعلى كتفيها علمها، واكتسحت صورها مواقع التواصل حيث شبهتها التعليقات بـ”أميرات ديزني الخيالية”، ليتضح بعد البحث أنها زوجة اللاعب التونسي المعتزل كريم حقي، أحد أبرز اللاعبين الدوليين.

وأفادت مصادر مقربة من الحسناء بأنها لا تحبّذ إجراء أي لقاءات تلفزيونية أو الظهور على الإعلام، في حين كانت آخر إطلالة لها سنة 2019، حينما وجهت كلمة لزوجها عبر وسائل الإعلام.

والجدير بالذكر أن الثنائي تزوجا بعد قصة حب جمعتهما عام 2011، أما اللاعب التونسي المعتزل كريم حقي، فيعتبر أحد أبرز اللاعبين الدوليين المعروفين بتحقيقه العديد من الإنجازات مع منتخب بلاده والأندية التي لعب معها.