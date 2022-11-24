بالصور.. إنقاذ عائلة احتجزت داخل مركبة في سيل شعيب بالمدينة المنورة

تمكن الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، من إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزوا داخل مركبة في سيل شعيب قرية الخيف، وهم بصحة جيدة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.

ويأتي ذلك في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية ، القريات، طريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.