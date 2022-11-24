وثق مقطع فيديو لـ مواطنون ومقيمون عالقون في شارع الشمس المشرقة في جدة، وسط مياه الأمطار الغزيرة، التي تعوق حركة السير .

وأظهر المقطع المواطنون وهم يحاولون عبور الشارع بصعوبة، نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها جدة منذ صباح اليوم .

وبيّن مقطع آخر مواطنون ومقيمون يحاولون مساعدة بعضهم البعض وسط تجمع مياه الأمطار الغزيرة، كما بين أيضًا محاولة أحدهم لسحب درجاته النارية التي غطتها مياه الأمطار الغزيرة .

والجدير بالذكر أن جدة، تشهد اليوم الخميس، تساقط أمطار غزيرة على الأحياء والطرقات والشوارع، وسط حالة من البهجة بين سكانها، وتحذيرات من الأرصاد والدفاع المدني بضرورة توخي الحذر حفاظًا على سلامة الجميع، وعدم ملاحقة الأمطار.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1595735187417362432?t=TmGTooaZCU9rusABhPWl7Q&s=09