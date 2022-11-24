يهتم الكثير من الشباب في بداية حياتهم المهنية بالبحث عن أرخص سيارة سيدان في المملكة، من أجل الذهاب إلى العمل أو إنجاز المهام البسيطة في المدينة.

وإذا كنت تبحث عن أرخص سيارة سيدان في المملكة سيكون عليك البدء في وضع سيارة شيري أريز 5 ضمن قائمة السيارات التي يمكنك اختيارها.

وتتميز السيارة بوجود فتحة تهوية كبيرة بشبك أسود في مقدمة السيارة، به خط من الكروم يتوسطه شعار شركة شيري الصينية الرائدة في صناعة السيارات، يصل المصابيح الأمامية ببعضها البعض، كما تعمل المصابيح بتقنية الهالوجين بجانب الـLED، مع وجود فتحات تهوية أخرى في الصدام الأمامي، بجانب مصابيح الضباب الأمامية.

وتأتي السيارة من الخلف بمصابيح من الـLED، مع وجود خط من الكروم يصل المصابيح الخلفية ببعضهم البعض، كما يتوفر في الصدام الخلفي حساسات خلفية، ومصابيح ضباب وعواكس، كما توجد كاميرا خلفية.

وتتوفر السيارة بـ5 مقاعد بمساحات ممتازة مقارنة بالفئة التي تنافس فيها شيري اريزو 5 2022، لتتسع لوجود 5 أفراد بشكل مريح في المسافات الطويلة والسفر.

وتعتمد السيارة على محرك سعة 1.5 لتر تنفس طبيعي 4 أسطوانات، ويولد قوة 114 حصان وعزم أقصى 141 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT، ونظام دفع أمامي.

وجاءت أسعار شيري اريزو 5 موديل 2022 كالتالي:

كومفورت – 48,00 ريال شامل الضريبة

لكجري – 52,785 ريال شامل الضريبة

٢: كيا بيجاس 2022

توفر سيارة كيا بيجاس للمشترين في هذه الفئة تصميمًا أنيقًا فريدًا ومميز، وقطع خارجية منحوتة بدقة وخطوط جريئة تكملها مجموعة من الألوان المدهشة وهيئة جانبية لسيارة سيدان متوازنة بعناية.

وجاءت سيارة كيا بيجاس بخيارات ألوان تصل إلى سبعة ألوان طلاء، مما يضمن وجود لون لكل شخصية، إلى جانب تزويدها بجنوط من الصلب أو الألمنيوم مقاس 14 بوصة.

وتستمد السيارة قوتها من محرك بسعة 1.4 لتر وبقوة قصوى تبلغ 95 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة وأقصى عزم دوران يبلغ 132 نانو متر عند 4000 دورة في الدقيقة.

وتتوفر السيارة بالأسعار التالية:

أسعار كيا بيجاس 2022

الفئة الأولى – 53,358 ريال شامل الضريبة

الفئة الثانية – 54,278 ريال شامل الضريبة

الفئة الثالثة – 55,773 ريال شامل الضريبة

الفئة الرابعة – 57,843 ريال شامل الضريبة

٣: جيلي أمجراند موديل 2023

تتمتع جيلي إمجراند 2023 الجديدة بواجهة أمامية جديدة كلياً، حيث تتوفر بشبك أمامي من الكروم مع لون أسود يتوسطه شعار جيلي الصينية المميز.

وتستمد السيارة قوتها من محرك جديد بتوقيت الصمام المتغير المزدوج (DVVT) 1.5 لتر والذي يعمل بالشفط الطبيعي الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج 101 حصان عند 5,600 دورة في الدقيقة وعزم دوران 147 نيوتن.

وتتميز السيارة بوجود شاشة عدادات بقياس 12.3 بوصة ملونة، مع شاشة ترفيهية بقياس 8 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع بلوتوث لسهولة ربط الجوال بالسيارة.

أسعار جيلي إمجراند 2023

– جيلي-ايمجراند جيلي (GS) 2023 بسعر 60,835 شامل الضريبة

– جيلي-ايمجراند جيلي (GF) 2023 بسعر 68,885 شامل الضريبة