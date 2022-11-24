أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.2 %، مغلقا عند 10939 نقطة (- 27 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.2 مليار ريال.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية”، بنسبة 1 % عند 33.20 ريال.

وأنهت أسهم “مصرف الإنماء” و”سابك للمغذيات” و”معادن” و”سليمان الحبيب” و”جبل عمر” و”التصنيع الوطنية”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و5 %.

وأغلق سهم “أسمنت القصيم” عند 63.80 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وتصدر سهم “أميانتيت” تراجعات اليوم بنسبة 7 %.

في المقابل، ارتفع سهم “مرافق” في أول جلساته بالسوق السعودي، بنسبة 3 % عند 47.60 ريال (+ 1.60 ريال مقارنة سعر الإدراج البالغ 46 ريالا للسهم).

وشهد السهم تداولات كثيفة تجاوزت الـ42 مليون سهم وبقيمة 2.1 مليار ريال تمت عن طريق نحو 116 ألف صفقة، بمتوسط 365 سهما للصفقة الواحدة.

وتصدر سهم “شمس” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 29.15 ريال.