فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك للمرة السابعة، بسبب تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب

وعقدت اليوم الجلسة النيابية السابعة لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري .

ويأتى ذلك فى ظل استمرار الخلافات والمواقف السياسية الصلبة التى لم تتوصل حتى الآن إلى التوافق المطلوب لإنهاء الفراغ الرئاسى بالبلاد فى ظل عدم حصول أى فريق سياسى بالبرلمان على الأغلبية اللازمة لتمرير رئيس دون الحصول على أصوات نواب من الفرق السياسية الأخرى.