عرضت الفنانة السورية مروة راتب الزواج على لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، لكن بشروط.

وطلبت مروة راتب من ميسي الزواج في عرض خاص، قائلة:”أنا عندي عرض وهذا العرض فقط لميسي، أنا أعرض عليك الزواج بمقابل إنك تشتري لي بيتين اثنين، ونجيب ولدين اثنين، ونسافر المالديف كل سنتين، وبحطك بعيوني الاثنتين”.

وأشارت راتب بسخرية إلى أن ليونيل ميسي أصبح لديه عقدة من رقم 2 بعد هزيمة منتخبه أمام المنتخب السعودي.