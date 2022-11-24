يعاني لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، سلمان الفرج، من إصابة ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

وقد يغيب الفرج عن التدريبات الجماعية للفريق والمباريات لمدة أربعة أسابيع، وفقا لـ”الرياضية”.

ولم يتحدد بعد ما إذا كان الفرح سيخضع لجلسات العلاج الطبيعي والتأهيل أم سيحتاج إلى أكثر من ذلك، ومن المقرر أن تحسم الفحوصات الطبية بالأشعة هذا الأمر.

يذكر أن سلمان الفرج أصيب خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخب الوطنى ومنتخب الأرجنتين، ضمن منافسات كأس العالم في قطر 2022.

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