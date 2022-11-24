طرحت شركة أكوا باور السعودية وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة.

وأوضحت الشركة مسميات الوظائف ومنها، مهندس دعم تكنولوجيا المعلومات، ومدير تدقيق تكنولوجيا المعلومات.

واشترطت على المتقدم لوظيفة مهندس دعم تكنولوجيا المعلومات أن يكون حاصل على درجة بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو تخصص ذي صلة، وأن يتوافر لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل.

كما اشترطت على المتقدم أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس ويفضل أن يكون ذلك في تكنولوجيا المعلومات من جامعة مرموقة، وأن يتوافر لديه خبرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات ، التكنولوجيا التشغيلية ، الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: من هنــــــــــــــا