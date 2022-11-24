حرصت والدة مدرب المنتخب الوطني هيرفي رينارد على حضور تدريبات الأخضر اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة منتخب بولندا يوم السبت المقبل.
ووثقت الكاميرات حضور والدة الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي في مران الأخضر.
ويستعد الأخضر لمواجهة نظيره البولندي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة، من بطولة كأس العالم 2022.
فيديو | عائلة مدرب #المنتخب_السعودي هيرفي رينارد تحضر تدريبات الأخضر السعودي 🇸🇦 في منتجع سيلين قبل مواجهة #بولندا 🇵🇱 #السعودية_بولندا#كأس_العالم_FIFA#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/2WEkdR0wpP
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 24, 2022
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