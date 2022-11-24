أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تنظيمها لفعالية “بسطة الرياض” في دورتها الجديدة التي تأتي كل يوم سبت ابتداءً من 26 نوفمبر الجاري وعلى مدى 8 أسابيع متتالية في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية”.

وتعد الفعالية سوقًا مفتوحًا تُعرض فيه المنتجات الوطنية وتحتفى ضمن برامجها بالفنون الإبداعية والموروث الثقافي الوطني الأصيل.

وتهدف الفعالية التي تبدأ من الثانية مساءً إلى العاشرة، إلى إحياء الفراغات العمرانية في المدينة، ودعم المنتجات والمشاريع التجارية الوطنية، وتنظيم برامج مجتمعية متنوعة، إلى جانب الاحتفاء بالفنون الإبداعية والتراثية.

وتشارك في بسطة الرياض 120 نقطة بيع تعرض المنتجات الوطنية والحرفية المتنوعة في سوق مفتوح يتضمن مشاركات إبداعية في مجال الفنون والموروثات الثقافية والتراثية المتنوعة، وذلك في مظهر اجتماعي بهيج يدعم الأسر المنتجة والمتاجر الوطنية الناشئة.