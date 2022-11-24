واصل المنتخب الوطني اليوم الخميس تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب بولندا.

وبدأ لاعبو “الأخضر” تمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، فيما واصل اللاعب “سلمان الفرج” برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، كما واصل اللاعب “رياض شراحيلي” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

يذكر أن “الأخضر” سيواصل يوم غدٍ استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الثالثة مساءً على “ملعب منتجع سيلين”، فينا سيعقد المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” عند الساعة السابعة والنصف مساءً مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب بولندا.

يذكر أن الأخضر سيواجه منتخب بولندا بعد يوم غدٍ السبت على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022.