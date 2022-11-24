كشف رئيس التعليم الدولي بالمدارس المتقدمة ثامر العيسى، الأسباب التي قد تؤدي لارتفاع رسوم التعليم بالمدارس الدولية.

وقال العيسى خلال إذاعة الإخبارية، إن النسخة الإلكترونية للمناهج سبب ارتفاع أسعار المدارس العالمية.

وأضاف: “النسخ الإلكترونية هذه التي تفرق بين التعليم الدولي والتعليم الأهلي أو الحكومي، وهذا الذي رفع الأسعار لأن مصادر التعلم مختلفة جدا”.