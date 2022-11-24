أكد حارس مرمى المنتخب المصري، عصام الحضري، أن المنتخبات الكبيرة في كأس العالم تشعر حاليا بالخوف من أي لقاء ستخوضه منذ أن فاز المنتخب الوطني لكرة القدم بهدفين لهدف أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022.

وأضاف أن الأخضر صنع طفرة، وأعطى طاقة لكل المنتخبات سواء كانت آسيوية أو إفريقية، مضيفا أن مشكلة قطر أنها لعبت المباراة الافتتاحية، ولو كان فريقًا آخر لعب اللقاء الأول، لكانت قطر شاهدت الروح والإصرار وحققت الفوز في أول لقاء لها.

يذكر أن الأخضر فاز على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، وسيخوض مباراته الثانية في كأس العالم أمام بولندا بعد غد، في حين سيواجه المنتخب المكسيكي في 30 من نوفمبر الحالي.