عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول المجلس، اجتماعهم الخامس والعشرين- اليوم عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف بالمملكة العربية السعودية (رئيس الدورة الحالية) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبمشاركة معالي وزيرة الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة نورة بنت محمد الكعبي، ووزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، ومعالي وزير الإعلام بسلطنة عمان الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، و الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام الشيخ عبدالعزيز بن ثاني بن خالد آل ثاني، ووكيل وزارة الإعلام بدولة الكويت محمد بدر بن ناجي، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك لحجرف .

ورفع الوزراء خالص الشكر والعرفان والامتنان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ـ حفظهم الله ورعاهم ـ لتوجيهاتهم السديدة، وحرصهم على الارتقاء بمسيرة العمل الإعلامي.

المشترك وتطويره، لتحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون المتمثلة في تعميق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس، والاستمرار في التنمية المستدامة المنشود، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

واستعرض أصحاب المعالي والسعادة الوزراء عدداً من الموضوعات المشتركة المهمة في المجال الإعلامي، في مقدمتها، تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، كما ناقشوا الخطة الإستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك بدول مجلس التعاون (2023-2030م)، ونتائج اجتماعات اللجان المختصة في المجالات الإعلامية المتنوعة، وأقر الوزراء البرامج والمشاريع المشتركة المقدمة على جدول الأعمال، من ضمنها برامج إذاعية وتلفزيونية خليجية، ومشاريع التعاون بين وكالات الأنباء، والإعلام الإلكتروني والتعاون في مجال الإعلام الخارجي، فضلاً عن التنسيق والتعاون في المجالات الفنية والهندسية ذات العلاقة بالاستقبال والبث القنوات والوسائل الإعلامية، كما ناقش الوزراء التقرير المقدم من جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، وتقرير مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون، واتخذ الوزراء القرارات المتعلقة بمشاريع وخطط المؤسستين وتعزيز رسالتها الإعلامية ضمن منظومة العمل الإعلامي الخليجي المشترك.

وقد تطرق الوزراء لما حدث في الفترة السابقة من مخالفة بعض المنصات الرقمية العالمية لضوابط المحتوى والإعلانات بما لا يتفق مع القيم الدينية والأخلاقية في دول المجلس، وأشاد.

الوزراء بالبيان الصادر من مسؤولي الإعلام الإلكتروني والاتفاق على موقف موحد تجاه هذه المنصات، وأكد الوزراء على وقوف الأجهزة الإعلامية بدول المجلس بصورة موحدة لمواجهة المنصات المخالفة للقيم الدينية والأخلاقية، والتركيز على المحافظة على الأسرة وتماسكها وتنميتها، بصفتها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع وتقدمه وازدهاره، كما أكد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون على استنكارهم و رفضهم لجميع الحملات الإعلامية الممنهجة والمغرضة الموجهة ضد دول مجلس التعاون ومحاولات النيل من نجاحاتها و إسهاماتها في المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية، مؤكدين ضرورة التصدي الجماعي لمثل هذه الحملات و إبراز إسهامات دول مجلس التعاون المشرفة في المجالات كافة.

كما قدم أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام التهنئة لدولة قطر قيادة وحكومة وشعباً على انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وعلى الافتتاح التاريخي الذي يعكس الجهود الكبيرة.

والمتميزة التي بذلتها دولة قطر في الاستعداد الكبير والتنظيم الرائع لهذا الحدث التاريخي المتميز.

كما هنأ أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام، المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً على الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام منتخب الأرجنتين الأمر الذي يدعو للاعتزاز.

والفخر بهذه النتيجة التي تعكس القدرات الإبداعية للاعبي المنتخب السعودي، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرة المونديال.