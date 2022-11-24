قال نائب أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الأمير أحمد بن فهد، أنه سيتم نقل الأنشطة الصناعية خارج جزيرة دارين وتاروت.

وأضاف أن أمانة المنطقة أنها ستتولى ذلك لضمان حفظ حقوق الجميع، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة العربية.

وأكد أن التوجه التنموي لـجزيرة دارين وتاروت سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي كبير في الإنتاج المحلي، بجانب توفير أكثر من 100 ألف فرصى عمل.

#نشرة_الرابعة | نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد: سيتم نقل الأنشطة الصناعية خارج #جزيرة_دارين_وتاروت وستتولى الأمانة ذلك لضمان حفظ حقوق الجميع pic.twitter.com/snX41peNBf — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 24, 2022