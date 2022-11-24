كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة، محمد البقمي، عن الآلية التي سيتم التعامل بها مع المتضررين من أمطار وسيول جدة التي شهدتها اليوم الخميس.

وقال البقمي خلال برنامج “يا هلا” إنه سيتم التعامل مع المتضررين من أمطار وسيول جدة، بنفس آلية ما حدث عام 2009.

وأوضح أنه سيتم حصر الأضرار والتلفيات ثم اتخاذ الإجراءات النظامية وتعويض المتضررين، عن طريق مركز الكوارث متمثلاً في جميع الجهات الحكومية.

وحول موعد إعادة فتح الأنفاق والميادين العامة التي تم غلقها، قال البقمي إن العمل جار في جميع المرافق، حتى فتح الإشارة في أقرب وقت.