استعرضت أخصائية نفسية، سامية المطيري، أعراض إصابة الطفل بهوس نتف الشعر وهي وجود فراغات في رأس الطفل، مؤكد أن هناك أعراض قد تسبق الإصابة منها نتف الطفل لشعر لعبته أو أطراف الوسائد أو أظافره.

وأضافت أن هوس “نتف الشعر” هو اضطراب نفسي يشعر فيه بالرغبة المتكررة بنتف الشعر سواء في فروة الأس أو الرموش، ويندرج ذلك تحت الوسواس القهري.

وأكدت أن هوس “نتف الشعر” يرتبط أيضاً بممارسات أخرى للتعبير عن القلق، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكدت أن بعض المرضى يوصلوا هذه العادة لسنوات دون أن يقدموا على العلاج، كما أن البعض قد ينتف الشعر من منتصفه.