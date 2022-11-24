توقع البروفسور واستشاري الطب النفسي طارق الحبيب،أن يتأهل الأخضر لدور الثمانية بمونديال قطر.

وأوضح الحبيب خلال برنامج “ياهلا”، أن الإعداد النفسي للمنتخب بدأ من قيادة المملكة، والتغيير العام الشامل في المجتمع السعودي.

وعن هزيمة الأرجنتين أمام المنتخب الوطني قال الحبيب: “شعرت بهزيمة الأرجنتين قبل انطلاق المباراة عندما شاهدت ميسي يسلّم على لاعبي الأخضر بتعالي”، مضيفا: “عدم انبهار لاعبينا بميسي كان له أثر نفسي على عطائهم “.

وحول إصابة سلمان الفرج وياسر الشهراني، أكد أ،ها لن تؤثر نفسياً على لاعبي الأخضر، لأن المنظومة متوازنة ولا يوجد نظام البطل الأوحد -على حد قوله-.