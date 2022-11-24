حذر الخبير التقني رباح الصديان من الانجراف وراء تطبيق التربح المتداول الذي يجني من خلاله الفرد أموالا مقابل مشاركة التطبيق وإعادة نشره.

وذكر أن بعض ممن استخدموا مثل هذه التطبيقات دخلوا في التطبيق بخمس آلاف ريال، ووصل ربحهم اليومي ألف ريال لكن بعد مدة من مشاركته ونشره لهذا التطبيق اختفى التطبيق وخسر من أدخل أمواله فيه أموالهم بلا رجعة، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن انجراف الفرد وراء هذه التنطبيقات قد تجعله يخسر أمواله وأقاربه ومعارفه لكونه دفعهم للمشاركة في التطبيق الذي احتال على أموالهم.