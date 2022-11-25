تمكنت عناصر الإغاثة في إندونيسيا من إخراج طفل من تحت الأنقاض ظل عالقاً لمدة يومين ، وذلك بعد وقوع زلزال أودى بحياة ما لا يقل عن 271 شخصا.

وبين مقطع فيديو عملية إنقاذ الطفل أزكا البالغ من العمر 6 سنوات، من الأنقاض التي أحدثها زلزال وقع قرب منطقة سيانجور غرب جزيرة جاوة الإندونيسية.

وأظهر الفيديو أحد الأشخاص من فريق الانقاذ مبتسما وهو يحمل الصبي، بينما يركض شخص آخر خلفهما ليمسك بيد الطفل

وقال عنصر الإغاثة المتطوّع جيكسن كوليبو أنّ الطفل كان موجودا بجوار جثة جدته، ونجا من الموت بفضل جدار صمد أمام الزلزال، مما حال دون انهيار جدار آخر فوقه، بحسب وكالة “فرانس برس”:

وأضاف أن الطفل كان محميا بوسادة وعلى مسافة عشرة سنتيمترات من جدار خرساني”، مشيرا إلى أن المكان “كان ضيقا ومظلما وحارا جدا ولم تتِح الفتحة فيه دخول كمية كبيرة من الهواء، ولم نكن نتوقع أن يبقى على قيد الحياة بعد 48 ساعة، وإلا لكنّا بذلنا جهودا إضافية في الليلة السابقة للعثور عليه”.