قرر إيلون ماسك المالك الجديد لتويتر إصدار عفو عام عن الحسابات المجمدة على موقعه، وإعادة تفعيلها اعتباراً من الأسبوع المقبل، وذلك بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصّة واستمرّ 24 ساعة.

وقال ماسك عبر تغريدة في تويتر “الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل”، وذلك رداً على تغريدة سابقة، نشرها الأربعاء، وطلب فيها من المغرّدين أن يجيبوا في استفتاء على السؤال: “هل يفترض بـ(تويتر) أن يمنح عفواً عاماً عن الحسابات المجمّدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريداً عشوائياً فاضحاً؟”.

يذكر أن 72.4 في المائة من المغرّدين أجابوا على سؤال ماسك بـ “نعم”، في حين أجاب 27.6 في المائة منهم بـ “لا” وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.