أعلن موسم الرياض، إغلاق مناطق موسم الرياض للصيانة من يوم 1 إلى 3 من شهر ديسمبر القادم.

وقال الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع تويتر إجراء عمليات صيانة لمناطق موسم الرياض، بهدف تحسين تجارب الفعاليات للزوار.

يجدر الإشارة إلى موسم الرياض يضم في نسخته الجديدة 15 منطقة، تتميز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة بوليفارد وورلد التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.