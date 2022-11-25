وجهت وزارة الصحة، 7 نصائح يجب على مرضى الربو الالتزام بها عند هطول الأمطار، وذلك تزامناً مع استمرار هطول أمطار على عدد من مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة، على ضرورة تجنب مرضى الربو للأمطار والهواء البارد قدر الإمكان كونها من مهيجات الربو، مع الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف عند الاضطرار للخروج، وكذلك حمل البخاخ الإسعافي (موسع الشُعب) بشكل دائم، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه من قبل الطبيب لهم.

ونصحت بالتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في الحالات التالية “حدوث ازرقاق في الأطراف أو الشفتين واللسان، وتفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام”، إضافة إلى عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي.