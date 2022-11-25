كشفت “جمعية التهاب عضلة القلب الخيرية” في المملكة المتحدة عن وفاة شاب كل أسبوع في بريطانيا بسبب التهاب عضلة القلب غير المشخص.

وقالت صحيفة “ذا صن” إنه من المُمكن أن تصيب الحالة أي شخص في أي عمر وعادة ما تكون مرتبطة بعدوى فيروسية حديثة المنشأ، ويكون عرضة للموت المفاجيء.

وأوضح العلماء أنه تم التوصل إلى اختبار يعتمد على بحث نُشر في مجلة Circulation والذي أظهر أن الخلايا التائية – وهي نوع معيّن من خلايا الدم البيضاء – تعبر عن بروتين في الدم يسمى cMet، وهو مؤشر واضح على وجود التهاب في عضلة القلب.

وقالت فيديريكا ماريلي بيرج، أستاذة علم المناعة القلبية الوعائية في مستشفى بارتس: “التدخل المبكر أمر بالغ الأهمية عند علاج التهاب عضلة القلب، ففي بعض الحالات، يُمكن أن يستغرق الأمر أسابيع فقط بين ظهور الأعراض وتطور قصور القلب، لكن بدون التشخيص لا يمكن للأطباء أن يقدّموا لمرضاهم العلاج المناسب”.

وأضافت: ” هذا الاختبار لالتهاب عضلة القلب يُمكن أن يكون إضافة بسيطة إلى اختبارات الدم الروتينية المطلوبة في جراحات الأطباء، وعند النظر إليها بالاقتران مع ظهور الأعراض، يُمكن حينها أن تسمح النتائج للأطباء العامين بتحديد ما إذا كان مرضاهم يعانون من التهاب عضلة القلب”.