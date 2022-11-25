قالت الخبيرة وعالمة الأدوية، هانا إنغلش، أن بعض هذه الخطوات المتبعة للحفاظ على الجمال، قد تكون في الواقع مضرة بالصحة.

وأوضحت المختصة إن هناك خمس إجراءات خطيرة تضر الصحة العامة يجب الابتعاد عنها وهي:

1. الإسفنجة

حذرت الخبيرة من استخدام الليفة أو الاسفنجة للغسيل، واصفة إياها بـ”المقززة” كونه غالبا ما لا يغسلها أحد “ومن المؤكد أنها تحتوي على عفن”.

وتابعت: “إذا كنت تصاب بطفح جلدي على جسمك، فمن المحتمل أن يكون هذا من الليفة الخاصة بك”، مبينة إن الإسفنج هو “أرض خصبة للبكتيريا، ويمكن أن تحتوي أيضا على كائنات فطرية تؤدي إلى التهابات الجلد”.

2. رش العطر على الرقبة أو الصدر

قالت هانا من أن رش العطر على الرقبة أو الصدر، قد يكون خطيرا، لأن العطور غالبا ما تحتوي على مركبات.

3. كريم الشمس

قالت طبيبة الأمراض الجلدية، الدكتورة هيفا فاسيحي إن من المهم استخدام واقي من الشمس يوميا، حتى في أشهر الشتاء، لأن الأشعة فوق البنفسجية، وهي إشعاع غير مرئي، موجودة على مدار السنة، حتى في أشهر الشتاء. ونظرا لأننا نعلم أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تسبب مشاكل مع سرطان الجلد وشيخوخة الجلد، فمن المهم حقا دمج استخدام واقي الشمس في نظامك اليومي حتى يصبح أمرا روتينيا”.

وحذرت هانا من خلط عامل الحماية من الشمس مع أي منتجات أخرى تستخدم، وتابعت: “ضعي المرطب الخاص بك، اتركيه يجف، ثم ضعي واقي الشمس الخاص بك ودعيه يجف، وبعدها يمكنك استخدم مساحيق التجميل”.

4. المستحضرات الخالية من المواد الحافظة

أوضحت هانا “توجد مواد حافظة في منتجاتك لمنع العفن فيها. ومرة أخرى مع العفن، نحاول منعه حتى لا نتعرض لطفح جلدي، وحتى لا نحصل على الكثير من الأشياء الضارة الأخرى”.

5. واقي الشمس في مكياجك

أوضحت هانا أنه لا يجب الاعتماد على عامل الحماية من الشمس SPF المدمج في مستحضرات التجميل، مشيرة إلى أن الكمية الصحيحة من واقي الشمس التي يجب وضعها على وجهك للحصول على هذه الحماية هي ربع ملعقة صغيرة، أي حوالي مليلتر.