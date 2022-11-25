تتصدر المطربة أنغام محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وأكثر الأسماء تداولًا خلال الساعات الماضية، إثر تعرضها لأزمة صحية طارئة أدت إلى دخولها المستشفى.

وأوضح الدكتور وائل غفير، أستاذ الجراحة بكلية الطب في جامعة القاهرة، المعالج والمتابع لحالة المطربة أنغام، إن الفنانة أصيبت منذ أسبوع بنزيف حاد استلزم معه تدخل جراحي عاجل من قبل أطباء أمراض النساء، حيث مكثت 3 أيام ثم غادرت المستشفى.

ونوه إلى أن المطربة البالغة من العمر 50 عامًا شعرت بآلام حادة في البطن بعد العملية بيومين اضطرتها للرجوع للمستشفى مرة أخرى، إذ ظهر عليها علامات عدم الأكل والجلوس، فأجريت لها إشاعات تبين معها وجود التصاقات حادة في الأمعاء بسبب العملية الأولى أدت لانسداد معوي.

وأكدت أن انغام تتحسن عقب تركيب المحاليل اخترق الأنف حتى وصل الأمعاء، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للمطربة أنغام ليست خطرة وتحسنت خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولو ظلت كذلك ستغادر المستشفى خلال يومين إلى ثلاثة أيام، طالما تم وضعها تحت الملاحظة الطبية والإشراف اللحظي.