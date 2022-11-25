تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫90913 مقابل الريال الواحد 0٫25581
الدولار:3٫75665 مقابل الريال الواحد 0٫26619
درهم إماراتي:1٫02275 مقابل الريال الواحد 0٫97776
ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60198
دينار أردني: 5٫29858 مقابل الريال الواحد 0٫18873
دينار كويتي:12٫22061 مقابل الريال الواحد 0٫08184
دينار بحريني:9٫96489 مقابل الريال الواحد 0٫10036
الريال القطري:1٫03176 مقابل الريال الواحد 0٫96922
الدرهم المغربي:0٫35190 مقابل الريال الواحد 2٫84438
الجنيه المصري:0٫15291 مقابل الريال الواحد 6٫54009
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