تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:3٫90913 مقابل الريال الواحد 0٫25581

الدولار:3٫75665 مقابل الريال الواحد 0٫26619

درهم إماراتي:1٫02275 مقابل الريال الواحد 0٫97776

ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60198

دينار أردني: 5٫29858 مقابل الريال الواحد 0٫18873

دينار كويتي:12٫22061 مقابل الريال الواحد 0٫08184

دينار بحريني:9٫96489 مقابل الريال الواحد 0٫10036

الريال القطري:1٫03176 مقابل الريال الواحد 0٫96922

الدرهم المغربي:0٫35190 مقابل الريال الواحد 2٫84438

الجنيه المصري:0٫15291 مقابل الريال الواحد 6٫54009